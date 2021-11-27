بالفيديو..طهران تؤكد على جديتها في محادثات الغاء الحظر

العالم - خاص بالعالم

شدد عبد اللهيان على أنّ طهران اتخذت الترتيبات للتوصل الى اتفاق جيد وسريع إذا عادت بقية الأطراف الى تنفيذ التزاماتها، مشيراً إلى أن مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا ستنطلقُ الأسبوعَ الجاري.

وقال عبداللهيان: "من المؤكد ان أيدينا لن تكون مكتوفة فأمامنا خيارات عديدة، وسنبدأ من خيار المفاوضات في فيينا ونحن جادون في التفاوض والتوصل الى اتفاق، ونامل بان نرى الجدية مثلما تقول الاطراف الاخرى خاصة الغربية في كلامها".

بالتزامن يزور مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في الجولة الجديدة من محادثات الغاء الحظر.

ويترأس باقري الوفد الإيراني في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مع اعضاء مجموعة1+4 واحد والاتحاد الاوروبي الذي سيعقد الاثنين.

وكان باقري قد اكد في وقت سابق ان نجاح المفاوضات رهن بالإرادة الجادة والاستعداد العملي للطرف الآخر في رفع الحظر المفروض على ايران.

وحذر باقري من فشل المفاوضات اذا لم يتم رفع الحظر بشكل كامل، قائلا إنه ليس هناك ما يضمن أن الإدارة الامريكية الحالية لن تنسحب من الاتفاق مجددا كما فعلته ادارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

باقري أكد انه لا سبب يدعونا للتراجع عن سياستنا النووية ما لم يلتزم الطرف الآخر بتعهداته، مشيراً إلى أنه لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى تقبل الواقع الجديد.