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وقال أبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، في تسجيل مصور مدته 34 دقيقة نشر على صفحة مكتبه في "تويتر" اليوم السبت: "ندمر العدو بشكل شامل، لا عودة دون الانتصار".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: "سننتصر، يتفرق الأعداء وهناك مناطق يجب أن نسيطر عليها".

وسبق أن أعلن أبي الأسبوع الجاري توليه قيادة العمليات ضد "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" التي كانت تهيمن على الساحة السياسية الوطنية لكنها انخرطت في حرب دامية مع حكومته على مدى العام الماضي.

والأربعاء، ذكرت وسائل إعلام مرتبطة بالدولة أن أبي سلم المهام الروتينية إلى نائبه، وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" تحقيق مكاسب ميدانية كبيرة، لافتة إلى أنها سيطرت على بلدة تقع على بعد 220 كيلومترا فقط من العاصمة أديس أبابا.

ووحدت الجبهة صفوفها مع مجموعات مسلحة أخرى بينها "جيش تحرير أورومو"، الناشط في منطقة أوروميا المحيطة لأديس أبابا.

وأمس الجمعة، بث الإعلام الرسمي تسجيلا مصورا قال إنه الأول لأبيي على الجبهة، وتضمن المقطع مقابلة تعهد رئيس الوزراء فيها بـ"دفن العدو".