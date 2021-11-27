السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 27-11-2021

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 27-11-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 27-11-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المغرب يطعن الشعب الفلسطيني بالاتفاقيات مع الاحتلال

أوليانوف: تشكيلة الوفد الإيراني في محادثات فيينا ملفتة

احتجاج بكين على واشنطن؛ ما الفرق بين إيران وأستراليا في تخصيب اليورانيوم؟

الأردن يفرج عن موقوفين في الاحتجاجات ضد الاتفاقية مع الاحتلال

مستجدات 'أوميكرون'.. متحور كورونا الجديد يدفع العالم للاستنفار

تحذيرات فلسطينية من اقتحام ' هرتسوغ ' للحرم الإبراهيمي