السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اسماعيل هنية: قضية فلسطين ليست فقط للفلسطينيين بل هي قضية للعرب ولأحرار العالم وعدونا الصهيوني عدوُّكم وخطره يتعدى إلى كل المنطقة

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل باتت الحرب بين ايران و"اسرائيل" وشيكة؟

شاهد..هكذا سارت الانتخابات المحلية بالجزائر

المغرب يطعن الشعب الفلسطيني بالاتفاقيات مع الاحتلال

أوليانوف: تشكيلة الوفد الإيراني في محادثات فيينا ملفتة

احتجاج بكين على واشنطن؛ ما الفرق بين إيران وأستراليا في تخصيب اليورانيوم؟

الأردن يفرج عن موقوفين في الاحتجاجات ضد الاتفاقية مع الاحتلال