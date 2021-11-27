اسماعيل هنية: قضية فلسطين ليست فقط للفلسطينيين بل هي قضية للعرب ولأحرار العالم وعدونا الصهيوني عدوُّكم وخطره يتعدى إلى كل المنطقة

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أوروبا
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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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هنية: قرارات تصنيف حماس وحزب الله على لوائح "الإرهاب" أوسمة شرف على صدورنا جميعًا
اسماعيل هنية: قضية فلسطين ليست فقط للفلسطينيين بل هي قضية للعرب ولأحرار العالم وعدونا الصهيوني عدوُّكم وخطره يتعدى إلى كل المنطقة
الخارجية الايرانية: وزير الخارجية أمير عبداللهيان يلتقي نظيره الاوزبكي عبدالعزيز كاملوف على هامش اجتماع قمة ايكو للتعاون الاقتصادي
اسماعيل هنية: نأسف لزيارة وزير الارهاب الصهيوني إلى المغرب والاعلان عن اتفاق أمني لأنَّ المغرب كان عبر التاريخ في قلب القضية الفلسطينية
رويترز نقلا عن وسائل إعلام سورية رسمية: إقلاع أول رحلة من دمشق إلى أبوظبي عبر شركة طيران أجنحة الشام
اسماعيل هنية: نأسف لزيارة وزير الارهاب الصهيوني إلى المغرب والاعلان عن اتفاق أمني لأنَّ المغرب كان عبر التاريخ في قلب القضية الفلسطينية
اسماعيل هنية: قضية فلسطين ليست فقط للفلسطينيين بل هي قضية للعرب ولأحرار العالم وعدونا الصهيوني عدوُّكم وخطره يتعدى إلى كل المنطقة
رئيس المكتب السياسي لحركة لحماس اسماعيل هنية:قرارات تصنيف حماس وحزب الله على لوائح "الإرهاب" أوسمة شرف على صدورنا جميعًا
رئيس المكتب السياسي لحركة لحماس اسماعيل هنية: أسرى كيان الاحتلال الاربعة لدى كتائب القسام لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بشمس الحرية
رئيس الوزراء ابريطاني: المملكة المتحدة تقرر تشديد قيود كوفيد لجميع المسافرين الوافدين
اسماعيل هنية: قضية فلسطين ليست فقط للفلسطينيين بل هي قضية للعرب ولأحرار العالم وعدونا الصهيوني عدوُّكم وخطره يتعدى إلى كل المنطقة
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش
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