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رويترز نقلا عن وسائل إعلام سورية رسمية: إقلاع أول رحلة من دمشق إلى أبوظبي عبر شركة طيران أجنحة الشام

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

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