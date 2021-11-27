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اسماعيل هنية: قضية فلسطين ليست فقط للفلسطينيين بل هي قضية للعرب ولأحرار العالم وعدونا الصهيوني عدوُّكم وخطره يتعدى إلى كل المنطقة

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

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