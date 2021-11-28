انتخابات الجزائر المحلية..نسبة المشاركة تصل الى 35.97%

العالم - الجزائر

وأُغلقت مكاتب الاقتراع في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي عبر كامل التراب الوطني (السابعة بتوقيت غرينيتش)، حيث شرع أعضاء مكاتب الانتخاب في عملية فرز أصوات الناخبين.

بينما كانت عملية فرز الأصوات قد بدأت في المكاتب التي لم يشملها التمديد وأغلقت في تمام الساعة السابعة مساء، السادسة بتوقيت غرينيتش.

وأعلن رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، محمد شرفي، عن نسبة المشاركة الوطنية المؤقتة عند إغلاق مراكز الاقتراع، إذ بلغت 35.97% بالنسبة لعدد الناخبين بالمجالس البلدية و34.39% بالنسبة لعدد الناخبين بالمجالس الولائية.

وتتجه أنظار المتابعين الى مدى اختراق الأحزاب السياسية لظاهرة العزوف الانتخابي الذي ميّز الإستحقاقات السابقة.

حيث تميزت الانتخابات المحلية بالهدوء في مراكز الانتخاب، بما في ذلك منطقة القبائل التي سجلت مشاركة "جبهة القوى الاشتراكية" ذات النفوذ السياسي التاريخي في تيزي وزو وبجاية.

وبخلاف الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية، اختفت الأصوات المعارضة للانتخابات، وغاب صوت "الحراك الشعبي" المناوئ للمسار الانتخابي من الشارع.