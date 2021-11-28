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ما مهمة الاحتلال باتفاقات التطبيع العسكرية مع المغرب؟

الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

اعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي داوود الشهاب، انه هناك امرا مؤسفا ومخجلا يحدث بحيث تعتبر بعض الدول العربية والخليجية، الكيان الصهيوني طوق نجاة بالنسبة لها.

العالم- خاص بالعالم

وقال الشهاب في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان بعض الدول الخليجية تستقوي بالتحالف مع الكيان الصهيوني في مواجهة الخطر الايراني حسب زعمها، بدلاً من اقامة علاقات جوار محترمة مع الجمهورية الاسلامية والاستفادة من مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية وللحقوق العربية في فلسطين.

واوضح الشهاب، ان المسألة نفسها تحدث الآن بالتحالف والعلاقات التطبيعية بين المغرب والكيان الصهيوني، مشيراً الى ان الرسالة واضحة قيام دولة عربية واسلامية بعقد اتفاقيات دفاع مشترك مع العدو الصهيوني لمواجهة الجارة الجزائر، والاخيرة أقرب للمغرب باقامة مثل هذا التحالف والاتفاقيات بدلاً من الذهاب الى العدو الصهيوني الذي يبعد آلاف الاميال عن المملكة المغربية.

ووصف الشهاب الخطوة المغربية بالعار الكبير، مشيراً الى ان العدو الصهيوني يريد ان يغسل يديه الملطختين بدماء اطفال فلسطين وشهدائها بمثل هذه التحالفات واتفاقيات التطبيع، واعتبرها ردة خطيرة عن ثقافة ومورثات الامة الشرعية والاخلاقية والدينية، مؤكداً ان التحالف مع العدو الصهيوني لايمت الى الاخلاق العربية ولا للقيم الاسلامية بأي صلة كانت، وهذا ارتداد، وان التطبيع يمثل تهديداً للهوية العربية والاسلامية.

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