أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021

ايران ..

- زمام المبادرة بيد إيران في الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي

رويش ملت ..

- الوزير عبد اللهيان .. هناك أرضيات للتوصل لإتفاق جيد وسريع في مفاوضات فيينا

عصر ايرانيان ..

محافل نيابية.. ينبغي رفض إقتراح إبرام إتفاق مؤقت حافل بالأضرار والمخاطر بمفاوضات فيينا

قدس ..

- السيد حسن نصر الله .. سنبقى في قلب معركة الإستقلال ما دامت هناك تهديدات صهيونية للبنان

كيهان ..

- أحزاب وتيارات سياسية عراقية تطالب بطرد المبعوث الأممي لتدخله في قضايا المسار السياسي والإنتخابات

سياست روز ..

- إعلان حالة الإنذار في صفوف القوات الصينية تزامنا مع قيام وفد رسمي أمريكي بزيارة لتايوان

جوان ..

- ردا على قرار بريطانيا ضد حماس .. إسماعيل هنية يدعو الأمة الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية

حمايت ..

- إيران ترد على التهديدات الصهيونية .. ستحفرون قبوركم بأيديكم في أي خطأ في الحسابات

رسالت ..

- محكمة عسكرية بمدينة مصراته الليبية تحكم بالإعدام على سيف الإسلام القذافي

اطلاعات ..

- وزارة الصحة تحذر من إحتمال تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا

جمهوري اسلامي..

- عشية إستئناف مفاوضات فيينا .. إيران تؤكد وجود أرضيات للتوصل لإتفاق جيد

آرمان ملي ....

روسيا والصين والهند تدعو لتشكيل حكومة واسعة التمثيل في أفغانستان

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( مواقف بريتي باتيل اللاإنسانية مقابل اللاجئين )... وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل اشتهرت منذ تسلمها للمنصب قبل نحو عامين بمواقفها التي تتسم بعدائية صارخة للمهاجرين وبتجاهلها التام لكل المعايير والمبادئ الانسانية الامر الذي جعل منها شخصية مكروهة تماما من قبل الرأي العام البريطاني، ( الوزيرة باتيل سبق وأن إقترحت نصب مولدات أمواج بسواحل بريطانيا لقلب وإغراق قوارب اللاجئين ببحر المانش ) كما اقترحت نقل من ينجو منهم الى مناطق نائية بحد ادنى من الخدمات المعيشية والصحية , وليس هذا فحسب بل ان هذه الوزيرة نفسها التي اعلنت عن حظر نشاطات حركة حماس بتصنيفها في قائمة الارهاب , اقترحت ايضا ملاحقة كل من يعمل على انقاذ اللاجئين من الغرق ببحر المانش ومعاقبته قضائيا وبتحويل المانش الى منطقة عسكرية محظورة تعطي صلاحيات واسعة للبحرية البريطانية باعتراض قوارب اللاجئين بالقوة .ومع كل ذلك تتهم الوزيرة باتيل الاخرين بالارهاب.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها الذي يحمل تساؤل يقول ( هل ستتفاقم حالة ثنائية الإستقطاب في العراق ؟) تستمر المظاهرات والاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق ..ويبدوا واضحا.. ( إن الإعلان عن صحة النتائج الإنتخابية بعد عملية إعادة فرز يدوي محدودة لم يقنع القوى السياسية التي طرحت طعونا ) فالقوى السياسية التي طرحت العديد من الطعون في نتائج الانتخابات وقالت انها قدمت ادلة بشأن حدوث تلاعب للمفوضية العليا للنتخابات وللمحكمة العليا, لم تقتنع بصحة وسلامة عملية اعادة الفرز ولا بمحدوديتها , كما انها لم تثق بوعد حكومة الكاظمي بتلبية مطالبها الداعية لملاحقة الذين يقفون وراء اطلاق النارعلى المتظاهرين ضد نتائج الانتخابات , وهكذا يبدو ان الفجوة بين الحكومة والشارع العراقي ستزداد وسط تسارع حالة الاستقطاب الثنائية التي تشهدها الساحة العراقية .

جمهوري اسلامي ..

في تقرير لها يتحدث عن تأكيد رؤساء بلدان اسيوية واوروبية وكبار المسؤولين فيها على ( ضرورة قطع حركة طالبان علاقاتها مع الجماعات الإرهابية ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي .. عبر قادة البلدان الاسيوية والاوروبية المشاركة بالمؤتمر الدولي الخاص بافغانستان وميانمار بكمبوديا عن قلقهم العميق ازاء تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية والاجتماعية منذ وصول حركة طالبان للسلطة قبل ثلاثة اشهر، ( قادة البلدان المشاركة بمؤتمر فنوم بنه الدولي عبر تقنية الفيديو طالبوا طالبان بقطع صلاتها بالجماعات والتنظيمات الإرهابية) ولم تبد حركة طالبان اي رد فعل ازاء ذلك بعد وهي التي دأبت على تكذيب وجود اية علاقات بينها والتنظيمات الارهابية كداعش والقاعدة. على صعيد اخر اعلن الاتحاد الاوروبي انه لا يفكر بالاعتراف بحكومة طالبان بافغانستان لكن اي هذا الاتحاد سيتعاون مع طالبان للحد الضغوط الاقتصادية التي قد تؤدي لانهيار هذا البلد بالكامل .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( غروسي يتجاوز حدود صلاحياته مقابل إيران ) .. في كلا من زيارتيه لايران هذا العام لم يتصرف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي في اطار وحدود صلاحياته ومهامه التي حددها القانون الدولي له ولهذه الوكالة , وهي مهام لاتتجاوز عن المراقبة القانونية للانشطة النووية وتقديم الخبرات اللازمة للبلدان الاعضاء، ( مشكلة السيد غروسي هي أنه تصور نفسه يمثل أمريكا والقوى الغربية وإنعكس ذلك بتصريحاته بعد كل زيارة لإيران) حيث يطرح قضايا خارج دائرة شؤون ومهام هذه الوكالة الدولية وخارج دائرة تعهدات البلدان الاعضاء فيها، كما ان غروسي يبدي ارتياحه في طهران لنتائج مباحثاته في ختام كل زيارة ليعود بعدها بالادلاء بتصريحات بفيينا تناقض ما سبق وان قاله بطهران الامر الذي يعكس تاثره بايحاءات وضغوط امريكية اوروبية، ان مواقف غروسي المتذبذبة تضعف بشكل خطير ثقة المجتمع الدولي وبلدان العالم بمصداقية وحيادية هذه الوكالة الدولية .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها( ما الذي يريده وزير الحرب؟) عن عودة اجواء الاجواء المشحونة بين بريطانيا وروسي ... وزير الدفاع البريطاني " بن والاس" اعتبر روسيا العدو الاول لبريطانيا , وقائد الجيش البريطاني الجنرال " نك كارتر" قال بصراحة بانه يعتبر روسيا الخطر الاول على الامن القومي البريطاني .. ( إن وراء هذا التصعيد البريطاني للأجواء مع روسيا عاملا رئيسيا يتمثل برغبة بريطانيا بالعودة للساحة الدولية كقوة كبرى) وبعبارة اخرى تريد بريطانيا اعادة الحياة لامبراطوريتها التي غربت عنها الشمس منذ عقود وذلك عبر التهويل من روسيا لتبرير تخصيص ميزانيات ضخمة لتعزيز قدراتها العسكرية التقليدية والنووية بشكل يعطيها القدرة على لعب دور بارز في المعادلات الاستراتيجية الدولية وبالتالي لتوسيع دائرة استثماراتها وعلاقاتها الاقتصادية في العالم اعتمادا على ثقلها العسكري وضماناته ولعقد صفقات تجارية وعسكرية ضخمة بالمنطقة والعالم .