الامن القومي البرلمانية الايرانية: لن نسمح بمفاوضات استنزافية

العالم - ايران

واشار عباس زاده مشكيني، في تصريح صحفي اليوم الاحد، الى مفاوضات ايران و 1+4 غدا الاثنين، عادّا موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية واضح تماما حيث طرحت مطالبها بشفافية منذ جولات المفاوضات الاولى مع الغربيين واميركا ونفذت جميع تعهداتها.

واضاف: في المقابل لم ينفذ الغربيون واميركا تعهداتهم المتمثلة بالغاء الحظر لذلك فإنهم مدينون لايران حيث قدّم الغربيون شيكا دون رصيد وينبغي وضعهم تحت المساءلة.

وتابع: ينبغي للغربيين المبادرة الى الغاء الحظر كما ينبغي لاميركا اتخاذ خطوات للعودة الى الاتفاق النووي خلال الجولة المقبلة من المفاوضات.

ونوه الى ان الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق وانتهكت تعهداتها بصورة احادية كما ان الاوروبيين لم ينفذوا أيا من تعهداتهم ولم يتخذوا أية خطوات لتعويض ايران عن خسائرها.

وشدد: على الاوروبيين منح ايران ضمانات تنفيذية في المجالات الحقوقية والاقتصادية خلال الجولة المقبلة من المفاوضات.

ولفت الى ان الفريق الايراني المفاوض سيعمل وفق قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر في حال اراد الطرف المقابل الدخول في مفاوضات استنزافية ولن يسمح المجلس بذلك كما ان الحكومة الثورية ستقف الى جانب المجلس بهذا الموضوع.