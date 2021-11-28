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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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حركة حماس تحمل الكيان الاسرائيلي "المسؤولية الكاملة" عن قرار هرتسوغ إشعال الشمعة الأولى لعيد الأنوار في الحرم الإبراهيمي
الأوقاف الفلسطينية: هذه خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين والعرب واعتداء على المقدّسات الإسلامية والاحتلال الإسرائيلي يتحمّل تبعات هذا القرار
الأوقاف الفلسطينية تحذّر من قرار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اقتحام الحرم الإبراهيمي
الخارجية الفلسطينية: تواصل دولة الاحتلال تنفيذ مخططاتها في ارض دولة فلسطين في توزيع مفضوح للادوار وبهدف واحد هو نهب المزيد من الاراضي
الخارجية الفلسطينية: اقتحام الحرم الابراهيمي واللبن الشرقية احتضان رسمي لارهاب المستوطنين
الجهاد الاسلامي: نذكر العدو الصهيوني والعالم كله بأن انتفاضة الأقصى جاءت رداً على اقتحام الهالك شارون للأقصى المبارك في سبتمبر من العام 2000
حركة الجهاد الاسلامي تحذر من تداعيات اقتحام المسجد الإبراهيمي من قبل رئيس الكيان الصهيوني وتحمل العدو الصهيوني كامل المسؤولية
حركة الجهاد الاسلامي: اقتحام المسجد الإبراهيمي من قبل رئيس الكيان الصهيوني يندرج في سياق مخططات التهويد
حركة الجهاد الاسلامي: اقتحام المسجد الإبراهيمي عمل عدائي يستوجب علينا جميعاً التصدي له بكل قوة
الرئيس رئيسي: سياسة الجمهورية الإٍسلامية هي التعاون الأخوي مع جميع الدول
الجهاد الاسلامي: نذكر العدو الصهيوني والعالم كله بأن انتفاضة الأقصى جاءت رداً على اقتحام الهالك شارون للأقصى المبارك في سبتمبر من العام 2000
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش
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