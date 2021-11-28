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السيطرة التركية في شمال سوريا

السيطرة التركية في شمال سوريا
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

دخلت القوات التركية والجماعات المسلحة التّابعة لها عدّة مناطق من محافظات حلب، الرقة والحسكة وادلب شمال سوريا، خلال الحرب على سوريا. وتشكل المناطق التي تسيطر عليها تركيا في سوريا مساحة تقدر بـ 8835 كم² وتضمّ مئات البلدات والقرى.

العالم - انفوغرافيك


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السيطرة التركية في شمال سوريا

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