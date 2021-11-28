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الصحة الإيرانية: 80 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الإيرانية: 80 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الاحد، تسجيل 80 وفيات و 3781 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

يتبع..

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