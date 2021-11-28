رئيس وزراء الاحتلال يكشف عن خفايا التطبيع مع المغرب

العالم ـ الاحتلال

وأشار بينت أن "ما تم التوصل إليه بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع المغربي، ستطلق التعاون الأمني الرسمي بين البلدين في مجالات الاستخبارات والصناعات الحربية والتدريبات المشتركة".

وفي وقت سابق، أعلنت دولة الاحتلال أنها أبرمت مع المغرب مذكرة تفاهم تشمل "التعاون الدفاعي"، وهي الأولى من نوعها في تاريخ علاقاتها مع الدول العربية.

واستنكرت حركة فتح اتفاقيات التطبيع بين الاحتلال الاسرائيلي والمغرب، مؤكدا "إن اتفاقيات التطبيع بين الاحتلال الاسرائيلي والمغرب إنما تشكل طعنة في ظهر القدس التي يرأس الملك المغربي لجنتها منذ العام 1975، ويفتح شهية الاحتلال على المزيد من التهويد للمدينة المقدسة ومحيطها، ليكون آخر عمليات التهويد إقدام رئيس دولة الاحتلال على اقتحام الحرم الابراهيمي اليوم".

وتعتزم 27 مدينة مغربية، الاحتجاج ضد التطبيع، غداً الاثنين؛ استجابة لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.

وقالت الجبهة، في بيان لها: إنه بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق 29 نوفمبر/تشرين الآخِر من كل عام، أعلنت أكثر من 27 مدينةً استجابتها لنداء الجبهة.