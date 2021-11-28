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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يلتقي بنظيره الاذربيجاني إلهام علييف على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) الخامسة عشر

الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

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