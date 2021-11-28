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باقري: على الغرب أن يدفع ثمن انتهاك الاتفاق النووي

باقري: على الغرب أن يدفع ثمن انتهاك الاتفاق النووي
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري كني أن على الغرب أن يدفع ثمن انتهاكه للاتفاق النووي.

العالم - إيران

وفي تصريح لصحيفة فايننشال تايمز قال باقري كني: يجب أن يكون الهدف الأول للمفاوضات هو الإزالة الكاملة والقابلة للاختبار للعقوبات على إيراني، والهدف الثاني هو تسهيل حقوق الشعب الإيراني في الاستفادة من العلوم النووية.

واضاف ان: الغرب لا يسعى لتطبيق الاتفاق بل يريد فقط استغلال إيران.. وبرأينا إن أخطاء الماضي لا ينبغي أن تتكرر.. فالشعب الإيراني لا يثق بالاتفاق النووي، ويجب على الغرب أن يدفع ثمن أي خرق لالتزاماته.

وخلص إلى القول: لن تخضع إيران أبدا للتهديدات والعقوبات والضغوط العسكرية، ويؤيد الشعب الإيراني التعامل الواقعي مع الغرب.. ومن أجل تأمين مصالح الشعب الإيراني، نحن مستعدون للحوار على أساس مبدأ الضمان والتحقق.

يتبع

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