الرئيس الإيراني: بحثنا تعزيز العلاقات مع القادة في قمة منظمة إيكو

العالم - إيران

ولدى عودته إلى طهران بعد مشاركته في قمة منظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" قال الرئيس رئيسي: أجرينا لقاءات ثنائية مع جميع الرؤوساء المشاركين في قمة منظمة إيكو وبحثنا تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف رئيسي: أكدنا في لقاءاتنا في تركمانستان ضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة بمشاركة جميع القوميات والأطياف السياسية.

وألقى الرئيس الإيراني الذي زار تركمانستان مساء السبت، كلمة أمام قمة منظمة التعاون الاقتصادي والتقى برؤساء تركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وباكستان وتركيا وأذربيجان، وناقش معهم سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي وتبادل وجهات النظر.

كما التقى الرئيس خلال الزيارة بالإيرانيين المقيمين في تركمانستان ورجال الأعمال ونشطاء القطاع الخاص في بلادنا.