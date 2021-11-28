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البرهان يدعو إلى ضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية

البرهان يدعو إلى ضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بدعمه لحكومة الكفاءات الوطنية المقرر تشكيلها من قبل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وذلك لأداء مهامها الوطنية على الوجه المطلوب.

العالم - السودان

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الأحد، أن البرهان التقى مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الإفريقي أنيت ويبر، حيث تطرق اللقاء إلى ضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وتشكيل المفوضيات والمجالس، خاصة المتعلقة بعملية إجراء الانتخابات.

وشدد البرهان على دعم الجهود المبذولة لعقد حوار شامل مع كافة القوى السياسية بالسودان باستثناء المؤتمر الوطني المحلول.

من جانبها، أكدت المبعوث الأوروبية استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال السياسي في السودان من أجل قيام الانتخابات، خاصة في الجوانب اللوجستية والفنية، مشيرة إلى أن السودان دولة مهمة لأمن الإقليم وأمن البحر الأحمر.

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البرهان يدعو إلى ضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية

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