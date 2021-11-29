أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021

اطلاعات ..

رئيس الجمهورية بقمة إيكو .. إجراءات الحظر الظالمة لن تعرقل مسار تعاون إيران الواسع مع الجيران

جام جم ..

دبلوماسية الطاقة .. رؤساء جمهوريات إيران وتركيا وآذربيجان يوقعون على إتفاق مهم لنقل الطاقة

ايران ..

الإتحاد العالمي لعلماء الدين المسلمين يعلن أن التطبيع مع الكيان الصهيوني حرام

جوان ...

حركة حماس .. ترحيب النظام المغربي بوزير الحرب الصهيوني المجرم خطأ فادح لا يغتفر

جمهوري اسلامي ..

قلق الكيان الصهيوني من إحتمال تمخض مفاوضات فيينا عن إلغاء الحظر المفروض على إيران .

كيهان ...

إيران تشارك في مفاوضات فيينا من موقع قوة مع زيادة صادراتها النفطية ومخزونها من اليورانيوم

آفتاب يزد ..

إعلان حالة الإنذار في كردستان العراق بعد هجوم داعشي إرهابي على البيشمركة

آرمان ملي ...

رئيس المخابرات الروسية ينفي شائعات تحرك روسيا لإجتياح أوكرانيا واصفا إياها بدعاية أمريكية شريرة

حمايت ..

وزارة الخارجية السعودية تبدي إرتياحها إزاء قرار أستراليا إدراج حزب الله لبنان بقائمة الإرهاب

خراسان ..

إبرام إتفاق غازي بالغ الأهمية على هامش قمة إيكو في العاصمة التركمنستانية عشق آباد

رسالت ..

إيران وتركيا .. تأكيد على تعزيز المصالح المشتركة على هامش قمة إيكو

وطن امروز ..

حشود لميليشيات مدعومة إماراتيا بمحافظة شبوة اليمنية لشن هجوم واسع على ميليشيات مدعومة سعوديا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها، أمريكا ومواصلة وضع عقبات بطريق المفاوضات... ان موقف ايران المبدئي في مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي ثابت لكونه موقفا حدده النظام الاسلامي بكل اركانه ..

إن موقف بلادنا يتلخص بإلغاء الحظر المرتبط بالإتفاق النووي وإذعان أمريكا لإجراء إختبار مصداقية وتقديمها ضمانات وكل هذه المطاليب واضحة لكل الاطراف المشاركة في مفاوضات فيينا , والمشكلة هنا تكمن في محاولات امريكا وضع عقبات في طريق هذه المفاوضات لتحميل مسؤولية اي فشل محتمل على كاهل ايران , والعقبات الامريكية تتمثل في القيام بمماطلات بشأن الالغاء الكامل للحظر عبر طرح مقترحات الغاء تدريجي كما ترفض اختبار مصداقية الالغاء وتماطل ايضا بشأن تقديم ضمانات بعدم تكرار انسحابها من الاتفاق النووي في حالة تغير الادارة الامريكية بالبيت الابيض.

عصر ايرانيان ..

وحول مفاوضات فيينا ايضا كتبت صحيفة عصر ايرانيان في افتتاحيتها، مجلس الشورى لن يسمح لأية مفاوضات إستنزافية..ان ايران تشارك في مفاوضات فيينا لاحياء الاتفاق النووي من موقع قوة لحقانية مطاليبها مقابل واقع تنصل القوى الغربية من تعهداتها والتزاماتها في هذا الاتفاق ..

إن إيران لن تقبل بإقل من الإلغاء الكامل للحظر قبل أي عودة أمريكية مفترضة للإتفاق النووي ومن هنا فانة مجلس الشوري لن يسمح بانزلاق الوفد الايراني المفاوض في متاهات اي فخ غربي لتحويل مفاوضات فيينا الى ماراثون مفاوضات استنزافية لتصعيد الضغوط على بلادنا .

ان ايران هي الطرف المحق بلا منازع في هذه المفاوضات وامريكا وحليفاتها الاوروبيات هما الطرف المسبب لواقع وضع الاتفاق النووي في حالة موت سريري , وهنا لابد من القول بأن قانون العمل الاستراتيجي الخاص بالغاء الحظر والدفاع عن حقوق ايران النووية لن يسمح بتحويل مفاوضات فيينا لمفاوضات استنزافية في كل الاحوال .

اطلاعات...

صحيفة اطلاعات كتبت في تقريرها، الإتحاد العالمي لعلماء الدين المسلمين يحرم التطبيع ... اكد الاتحاد العالمي لعلماء الدين المسلمين في بيان له ان التطبيع مع الكيان الصهيوني حرام شرعا.

وجاء في جانب من البيان .. أن أعتراف بعض الدول العربية كالإمارات والبحرين والمغرب "بإسرائيل" وإقامة تحالفات معها حرام واكد البيان ان التطبيع مع "اسرائيل" واقامة علاقات تعاون معها خيانة صارخة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وللمقدسات الاسلامية في القدس .

البيان دعا الى تعبئة قدرات ومواقف بلدان العالم الاسلامي لتحرير كل التراب الفلسطيني والقدس والمسجد الاقصى المبارك من قبضة الصهاينة .

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها، اليأس الفرنسي من لبنان،... تصريحات الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون الاخيرة ازاء لبنان عكست شعوره باليأس والاحباط من امكانية تمرير وصفته الخاصة بمستقبل لبنان السياسي .

الرئيس الفرنسي حذر لبنان من مواجهة عزلة دولية خانقة على حد تعبيره في حالة عدم الإلتزام بفحوى وصفته ان مثل هذه التصريحات تعطي انطباعا واضحا بان ماكرون يشعر باستياء عميق لان الاوضاع في لبنان لا تسير في المسار الذي تصور بأن وصفته ستحدده لامحالة , ومن هذا المنطلق لوح الرئيس الفرنسي باحتمال عودة لبنان الى المربع الاول اي الى حالة الفراغ السياسي التي سبقت تشكيل حكومة ميقاتي.

ان ماكرون يبرر مواقفه ازاء لبنان بحرصه على مستقبل هذا البلد الا ان الشارع اللبناني له رأي آخر يعتبرمواقف الرئيس الفرنسي تدخلا سافرا في شؤون لبنان وامتدادا لاحلام اعادة الهيمنة الفرنسية عليه .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها، السعودية قد تتخلى عن هادي،.. تسعى السعودية والامارات لاخفاء واقع خلافاتهما في جنوب اليمن الا ان تفاقم الاجواء بين وكلاءهما المحليين تكشف كل يوم عن اتساع هذه الخلافات بشكل خطير ..

ان اتفاق الرياض المبرم بين الرئيس اليمني السابق الهارب منصور هادي المدعوم سعوديا والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم امارتيا بشان تقاسم السلطة بالجنوب فشل في حل الخلافات بين الطرفين.

إن فشل إتفاق الرياض يتجسد بتوسع الإشتباكات بين المجلس الإنتقالي وأنصار هادي في العديد من المناطق بجنوب اليمن وهناك انباء عن استعدادات عسكرية واسعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشن هجوما شاملا على انصار هادي وعلى حزب الاصلاح الديني التكفيري المتحالف معه في محافظة شبوة .

كل هذه التطورات عززت الانباء التي تحدثت عن قرب تخلي السعودية عن منصور هادي لايجاد ارضية لحل الخلافات غير المعلنة مع الامارات .

كيهان..

صحيفة كيهان نشرت تقريرا يتحدث عن، توزيع القوات الأمريكية بذور قمح مسمومة بسوريا، ويقول التقرير.. ازاح محافظ محافظة الحسكة في شرق سوريا عن مخطط امريكي يستهدف القطاع الزراعي ..المحافظ غسان خليل تحدث عن توزيع القوات الأمريكية في الحسكة بذورا مسمومة للمزارعين في المحافظة.

غسان خليل اوضح ان التحقيق كشف ان هذه البذور ملوثة ايضا باحدى الافات الزراعية الخطيرة.

وحذرت محافل سورية من احتمال وجود مخطط ارهاب زراعي امريكي لتدمير الزراعة بسوريا فمثل هذه البذور ستؤدي بالضرورة الى تلوث مساحات واسعة من الاراضي الزراعية بسوريا هذا الى جانب تهديد سلامة المواطنين.