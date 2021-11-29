الامن المغربي يمنع وقفة رافضة للتطبيع مع الاحتلال

العالم - فلسطبن

وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، وهيئات أخرى قد دعت إلى الوقفة، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وبحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، فقد منعت قوات الأمن نشطاء من التجمع وسط الرباط، مساء الأحد، وفضوا الاعتصام الذي حضره عدد منهم.

وقال الكاتب العام للمرصد الوطني لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي: "فوجئنا بمنع قوات الأمن للوقفة دون تقديم أي مبرر".

وأضاف أن "هذا المنع يسيء لتاريخ المغرب المدافع عن فلسطين والقدس، خاصة أنه يتزامن مع يوم التضامن العالمي مع الفلسطينيين".

وجاءت الدعوة للوقفة في أعقاب زيارة أجراها وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس إلى المغرب، الثلاثاء، استمرت يومين، هي الأولى من نوعها، إذ لم يسبق لأحد من أسلافه في هذا المنصب، أن زاروا الرباط.

وجرى خلال الزيارة الإعلان عن توقيع اتفاقيتين بين البلدين في مجالات عسكرية، وسط انتقادات للزيارة من جهات عدة بالبلاد، خاصة عبر المواقع الاجتماعية.

وأعلن كيان الاحتلال والمغرب نهاية العام الماضي عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2002، ومنذ ذلك الحين، تم افتتاح سفارة لإسرائيل بالمغرب خلال زيارة قام بها وزير الخارجية يائير لابيد إلى الرباط في آب/ أغسطس الماضي. كما أُعيد افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين.