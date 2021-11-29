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وصول الرئيس اللبناني الى قطر

وصول الرئيس اللبناني الى قطر
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس لبنان ميشال عون الى مطار الدوحة الدولي، في مستهل زيارته قطر، وانتقل والوفد المرافق الى الديوان الأميري للقاء الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

العالم_لبنان

و أكد عون في حديث صحفي أن زيارة قطر تعبير عن عمق الصداقة وقوة العلاقة بين البلدين ووقوفها الى جانب لبنان بعد انفجار المرفأ هو محل تقدير وشكر.

واعتبر أن الدبلوماسية القطرية حاضرة في المحافل الاقليمية والدولية والعالم بحاجة اليوم الى تغليب لغة العقل والحوار على لغة التقاتل والتباعية.

وقال: سأدعو الامير تميم الى التوجيه للاستثمار في لبنان وخصوصا ان الارض خصبة في الوقت الراهن.

أضاف: انا مع فصل السلطات ولا اتدخل في عمل القضاء ولا اعرف ملابسات انفجار المرفأ ولم اطلع على الصور التي وفرتها روسيا بل طلبت تسليمها الى القضاء.

وأشار إلى أن المماحكة السياسية والاعتبارات الشخصية حالت دون تنفيذ خطة الكهرباء والذين تولوا العرقلة باتوا معروفين من اللبنانيين كافة.

واعتبر أن قوله لن اسلم الفراغ استثمر بشكل خاطىء والتمديد غير وارد وعلى الرئيس الجديد التمتع بتمثيل صحيح ويكون عنصر تلاق لا تفرقة.

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