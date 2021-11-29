مادورو: مراقبو الانتخابات من الاتحاد الأوروبي 'جواسيس'

العالم-الاميركيتان

وقال مادورو خلال مقابلة على التلفزيون الحكومي: "تطلعوا لتشويه العملية الانتخابية ولم يتمكنوا من ذلك. وفد من الجواسيس لم يكونوا مراقبين تجولوا بحرية في جميع أنحاء البلاد، تجسسوا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد".

وكانت الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع الماضي أول انتخابات في فنزويلا منذ 15 عاما يرسل فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبتها. وضم الفريق ألف مراقب وسيقدم تقريره الكامل خلال شهرين.

وتنافس في هذه الانتخابات سياسيون معارضون للمرة الأولى منذ عام 2017. ولكنهم تعرضوا لهزيمة نكراء ولم يحصلوا إلا على ثلاثة مناصب فقط من بين 23 منصبا لحكام الأقاليم و117 منصبا لرؤساء البلديات.