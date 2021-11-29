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بعد إقفالها صباحا... كيف هو وضع الطرقات في بيروت؟

بعد إقفالها صباحا... كيف هو وضع الطرقات في بيروت؟
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

معظم الطرقات في بيروت فُتحت عصر اليوم الاثنين بعدما شهدت إقفالا منذ الصباح.

العالم_لبنان

وقام محتجون على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية، بقطع بعض الشوارع في بيروت و الطرقات الرئيسية في الشمال و الشرق.

تزامنا مع اقفال الطرقات انطلقت تظاهرةمن الطريق الجديدة​ - الملعب البلدي في بيروت تتقدمهم سيارة تبث الاغاني والاناشيد الثورية والوطنية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية الصعبة، وسط صيحات الغضب ورفع الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بمحاسبة الفاسدين والمرتكبين الذين أوصلوا لبنان الى الكارثة الكبيرة، رغم لامبالاة المسؤولين عن الانهيار وجوع الناس.

وتجوب التظاهرة عددا من المناطق والشوارع في بيروتمع دعوة الناس للنزول الى الشارع للمشاركة في يوم الغضب. وأكد عدد من المحتجينوالناشطين استمرار التحركات وصولا إلى العصيان.

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بعد إقفالها صباحا... كيف هو وضع الطرقات في بيروت؟

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