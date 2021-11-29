بعد إقفالها صباحا... كيف هو وضع الطرقات في بيروت؟

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وقام محتجون على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية، بقطع بعض الشوارع في بيروت و الطرقات الرئيسية في الشمال و الشرق.

تزامنا مع اقفال الطرقات انطلقت ​تظاهرة​ من ​الطريق الجديدة​ - الملعب البلدي في بيروت تتقدمهم سيارة تبث الاغاني والاناشيد الثورية والوطنية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية الصعبة، وسط صيحات الغضب ورفع الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بمحاسبة الفاسدين والمرتكبين الذين أوصلوا لبنان الى الكارثة الكبيرة، رغم لامبالاة المسؤولين عن الانهيار وجوع الناس.

وتجوب التظاهرة عددا من المناطق والشوارع في ​بيروت​ مع دعوة الناس للنزول الى الشارع للمشاركة في يوم الغضب. وأكد عدد من ​المحتجين​ والناشطين استمرار التحركات وصولا إلى العصيان.