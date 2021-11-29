في مصر.. أموات على قوائم الإرهاب!

العالم – كشكول

والقائمة ضمت كلا من رئيس مجلس الشعب الأسبق محمد سعد الكتاتني، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين الأسبق محمد مهدي عاكف، ومحمد عبد العظيم شعراوي، ومحمد البلتاجي، عصام العريان، ومحمود الزناتي، وأحمد شوشة.

للوهلة الاولى، ليس هناك ما يسترعي الانتباه في الخبر المذكور، ولكن سيبدو الخبر في غاية الغرابة لو علمنا ان اثنين من الذين أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرار ادراجهم على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، ورفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به الكتاتني، غادرا دنيانا، وهما محمد مهدي عاكف وعصام العريان، وهما في السجن، الاول عام 2017 ، والثاني في عام 2020.

مهما حاول القارىء ان يتجاهل غرابة هذا الخبر، ويمر من امامه مرور الكرام، لا يستطيع، تُرى كيف يمكن وضع متوفين على قائمة الارهاب، ورفض حذف اسمهم من القائمة رغم انهم اموات، انه شيء لا يستسيغه العقل، ولكن قد يقول قائل انه جاء من اجل التأكيد على "ارهابيتهم" و "خطورتهم"، وانه لا يمكن التسامح في ذلك حتى مع الموتى ايضا. او انه رسالة الى الاحياء من المسجونين منهم، ليقطعوا الامل كليا من الافراج عنهم او شطب اسمائهم من قوائم الارهاب، او قد يكون تحذيرا الى من تسول له نفسه يوما ان ينتقد ما هو قائم.

في المقابل نسي هؤلاء الذين يبررون غرابة الحكم، ان الحكم صادر عن القضاء المصري، والقضاء يعتير من اهم اركان اي نظام في العالم، وكان من المفترض ان يُبدي القضاء المصري شيئا من التسامح، على الاقل مع الموتى!، لا ان يعكس الصورة الخشنة التي ظهر عليها والتي لا تفرق بين الاحياء والاموات، وزاد من طين هذا الحكم الغريب بلة، هو دفاع البعض عنه وتبريره، وفات هؤلاء ان الحكم غير قابل للدفاع ولا التبرير، وكان الاجدر بالحريصين على القضاء المصري، ان يحملوا القاضي الذي اصدر هذا الحكم مسؤولية ما اقدم عليه، لتبرئة القضاء المصري من هذه المسرحية الهزيلة، فالقول ان خطأ وقع ليس وارد اصلا.