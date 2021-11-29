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وزارة الصحة الايرانية: 82 وفاة جديدة بكورونا 

وزارة الصحة الايرانية: 82 وفاة جديدة بكورونا 
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

 اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي (الايرانية)، 82 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في ايران، وتلقيح بما يبلغ 105 جرعة من اللقاحات المضادة لهذا المرض الوبائي داخل البلاد، لحد اليوم.

العالم - ايران

وفي بيانها اليومي حول اخر حصيلة انتشار فيروس كورونا على صعيد البلاد، اشارت الصحة الى نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس لغاية اليوم الاثنين والتي سجلت 4 الاف و310 اصابات جديدة؛ ليرتفع مجموع المصابين في ايران الى 6 ملايين و113 الفا و192 شخصا.

كما اشار البيان الى وفاة 82 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية وارتفاع اجمالي عدد المتوفين في البلاد من جراء كورونا، الى 129 الفا و711 شخصا.

وعن حالات الشفاء من هذا المرض الوبائي، فقد نوهت الصحة الايرانية بتعافي ما يبلغ 5 ملايين و873 و441 شخصا او مغادرتهم المستشفيات في انحا البلاد؛ لحد اليوم.

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