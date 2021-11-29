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ترکیا
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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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رويترز عن مبعوث روسيا إلى محادثات فيينا: انتهاء الاجتماع الأول والجولة بدأت بنجاح إلى حد بعيد
امير عبداللهيان يعلن للمبعوث الروسي استعداد ايران لاستضافة قمة مسار استانه واجتماع وزراء الخارجية بشان سورية
امير عبداللهيان يعلن للمبعوث الروسي استعداد ايران لاستضافة قمة مسار استانه واجتماع وزراء الخارجية بشان سورية
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي واصفا مستوى التعاون الاقليمي بين طهران وموسكو بالمؤثر والمفيد
وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان يؤكد على تنمية العلاقات بين ابوظبي وطهران
أمير عبداللهيان يوجه دعوة لوزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لزيارة طهران
وزير الخارجية الايراني أمير عبداللهيان يؤكد لنظيره الاماراتي هاتفيا أن سياسة ايران مبنية على توسيع العلاقات والتعاون مع دول الجوار
الاعلان نتائج التحقيقات الأولية في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي
قاسم الأعرجي: ستكون لدينا تقارير لاحقة بشان التحقيق في حادثة الاغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء العراقي
قاسم الأعرجي: نمتلك ادلة واثباتات حول موقع انطلاق الطائرتين والعمل جار على كشف خيوط الاستهداف
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي واصفا مستوى التعاون الاقليمي بين طهران وموسكو بالمؤثر والمفيد
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش
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