السيد الحوثي: قتل الأسرى في الساحل الغربي جريمة تخالف كل القوانين

العالم- اليمن

واكد السيد الحوثي خلال لقاءه بوفد قبائل عدد من مديريات محافظة البيضاء، أن محافظة البيضاء مستهدفة من تحالف العدوان وأهلها متضررون لكن مواقفهم ساعدت على تحريرها.

وأشار إلى أن الاجتماعات واللقاءات بين أبناء البلد تقدم صورة حقيقية عما يكون عليه الشعب اليمني من أخوة وتعاون وتفاهم، لافتا إلى أن الفرصة مهيأة لتعزيز حالة الإخاء والتعاون والسلم الاجتماعي وتحقيق الأمن والاستقرار في محافظة البيضاء.

كما أكد السيد عبدالملك أن الأعداء يسعون لتمهيد سيطرتهم بزرع الفتنة والشتات بين أبناء البلد وتحت كل العناوين.

ودعا إلى تعزيز حالة الصلح العام وحل مشاكل الثارات والنزاعات، كما دعا لتعاون الدولة والمجتمع في تقديم الخدمات، منوهاً إلى أن المبادرات المجتمعية بتعاون الدولة تحقق أشياء كثيرة لما فيه خدمة المجتمع.

وعلق السيد عبدالملك على جريمة العدوان في الحديدة، قائلا: إنها أظهرت وحشيته عندما أخرج جنينا من بطن أمه واستهدف أسرة فقيرة.

كما أشار إلى جريمة قتل الأسرى مؤكدا أنها جريمة بشعة تخالف كل القوانين.

ولفت قائد الثورة إلى أن يوم الـ30 من نوفمبر يذكرنا بصفحة بيضاء من تاريخ بلدنا تم فيه طرد وجلاء المستعمر البريطاني.