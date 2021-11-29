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الرئيس عون يكشف مصير بقائه في قصر بعبدا عند انتهاء ولايته

الرئيس عون يكشف مصير بقائه في قصر بعبدا عند انتهاء ولايته
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه ينوي ترك منصبه بعد انقضاء فترة ولايته، لكنه أشار إلى أنه سيبقى في حال اتخاذ مجلس النواب قرارا لاستمرار توليه الرئاسة.

العالم - لبنان

وقال عون، في حديث لقناة "الجزيرة" القطرية، اليوم الاثنين: "سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى".

كما تعهد الرئيس اللبناني، حسب القناة بأن "الانتخابات البرلمانية في البلاد ستجرى ونتخذ كافة الإجراءات لإجرائها".

وانتخب عون رئيسا للبنان عام 2016 لينهي ذلك فراغا رئاسي استمر 29 شهرا، وتنتهي ولاية الرئيس الحالي في 31 أكتوبر 2022.

وسبق أن نفت مصادر رئاسية لبنانية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" الأنباء المترددة التي تحدثت عن نية عون البقاء في منصبه وزعمت أنه لن يترك رئاسة الجمهورية ما لم يتم انتخاب خلف له.

وأوضحت أنه عندما يقول عون إنه لن يسلم إلى الفراغ لا يعني ذلك أنه سيبقى في القصر، بل أنه سيبذل جهدا كي لا يكون هناك أي فراغ، وبالتالي العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية.

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