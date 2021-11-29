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باقري في الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة للاتفاق النووي :

يجب الغاء الحظر الأمريكي اللاإنساني والقسري ضد الشعب الإيراني

يجب الغاء الحظر الأمريكي اللاإنساني والقسري ضد الشعب الإيراني
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

اختتمت الجلسة الافتتاحية لمحادثات الغاء الحظر ، التي بدأت مساء اليوم في فيينا ، برئاسة علي باقري كني ، رئيس الوفد الإيراني ، وإنريكي مورا ، نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي.

العالم - ايران

* ضرورة الغاء الحظر الأمريكي اللاإنساني والقسري ضد الشعب الإيراني

وفي معرض شرحه لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، شدد السيد باقري خلال الاجتماع على ضرورة الغاء الحظر الأمريكي اللاإنساني والقسري ضد الشعب الإيراني ، وشدد على ضرورة جعل الغاء الحظر أولوية قصوى في المحادثات.

وأشار رئيس الوفد الإيراني إلى أن إيران أثبتت تقيدها بالتزاماتها بشكل عملاني ، وشدد على تصميم جمهورية إيران الإسلامية على التوصل إلى تفاهم عادل يضمن المصالح المشروعة لإيران.

* ما دامت سياسة الضغوط القصوى الأمريكية قائمة ، فإن الحديث عن إحياء الاتفاق النووي مجرد هراء

وفي إشارة إلى مزاعم بعض الأطراف الغربية بإحياء الاتفاق النووي ، أكد باقري : ما دامت سياسة الضغوط القصوى الأمريكية قائمة ، فإن الحديث عن إحياء الاتفاق النووي مجرد هراء .

كما أحيا كبير المفاوضين الإيرانيين في هذا الاجتماع ذكرى استشهاد الشهيدين شهرياري وفخري زادة ، مخلدا ذكرى جميع شهداء البرنامج النووي السلمي الايراني .

* اجتماع مجموعة العمل لالغاء الحظر يعقد صباح غد (الثلاثاء)

وتم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد في اجواء مهنية وجدية على عقد اجتماع فريق العمل المعني بإلغاء الحظر صباح غد (الثلاثاء).

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باقري في الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة للاتفاق النووي : يجب الغاء الحظر الأمريكي اللاإنساني والقسري ضد الشعب الإيراني

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