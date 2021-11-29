الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الجعفري يعلق على حضور سوريا بالقمة العربية المقبلة بالجزائر

الجعفري يعلق على حضور سوريا بالقمة العربية المقبلة بالجزائر
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

صرح نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري بأن التحركات الدبلوماسية لحضور سوريا القمة العربية تسير بالاتجاه الصحيح.

العالم - سوريا

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية اليوم الاثنين عنه القول، بخصوص إمكانية حضور سوريا القمة العربية المقبلة في الجزائر، إن سوريا تتابع الأمر، و”هناك تحركات دبلوماسية راسخة وقوية بالاتجاه الصحيح”.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في مقابلة إعلامية مؤخرا إنه “من المفروض أن تكون سوريا حاضرة” في القمة المقررة في آذار/مارس 2022 .

وقال :”نأمل في أن تكون القمة العربية المقبلة انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك. ستكون هذه القمة جامعة وشاملة ولا تكرس التفرقة العربية”.

تجدر الإشارة إلى أن عضوية سوريا في الجامعة العربية معلقة منذ عام 2011 ، على خلفية اندلاع الحرب الارهابية على سوريا.

روابط ذات صلة

الجعفري: القضية الفلسطينية قضية سورية بامتياز

لدى لقائه وفدا عشائريا.. بشار الجعفري يكشف سبب الحرب على سوريا

الجعفري: التمييز العنصري آفة عالمية تؤثر سلبا على حقوق الإنسان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. ظهور نتائج أولية حول تحقيق اغتيال الكاظمي.. وتحسين علاقات تركيا و"إسرائيل"

سوريا تجدد موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية

البيت الابيض يعلق على محادثات الغاء الحظر

شاهد..ابرز ما جرى في مفاوضات فيينا النووية

أردنيون: لن يستطيع أحد حرف قرار الشعب الفلسطيني بإقامته دولته المستقلة

شاهد/ كبير المفاوضين الإيرانيين: انا متفائل بالمفاوضات