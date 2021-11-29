الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..الأعرجي يزيح الستار عن التحقيقات الاولية في محاولة اغتيال الكاظمي

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

تفاصيل عملية الاغتيال الفاشلة والتي استهدفت منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد وجرت في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري كشف عنها مستشار الأمني القومي العراقي قاسم الأعرجي دون توجيه اتهام لاي جهة. 

العالم - خاص بالعالم

وفي مؤتمر صحفي في بغداد استعرض قاسم الأعرجي فيه جهود لجنة التحقيق، لمعرفة ملابسات الحادث وقال ان الكاظمي أوصى بالحيادية والمهنية في اجراء التحقيق.

وأشار الأعرجي الى أن الاستهداف تم باستخدام مسيرتين أطلقتا مقذوفين، أحدهما سقط في باحة المنزل، والآخر على السطح دون أن ينفجر، لافتا الى إن المسيرتين والمقذوفين محلية الصنع وأضاف اَنَّ هناك أدلةً واثباتات حول موقعِ انطلاقِ الطائرتين والعملُ جارٍ على كشفِ خيوطِ الاستهداف والتحقيقات مستمرة.

مستشار الأمن القومي العراقي عرض مقاطع فيديو وصورا للعملية، وآثارها في داخل ومحيط منزل الكاظمي، ويظهر مقطع فيديو مسيرة أثناء إطلاقها مقذوفا ولحظة سقوطه، ثم خروج الطاقم الأمني للكاظمي وإطلاق النار على مصدر النيران في الهواء.

ورفعت نتائج التحقيق الأولية الاتهامات المزعومة عن فصائل المقاومة والتي كانت تروج لها بعض الجهات، كما لم يشر المسؤول العراقي في مؤتمره الصحفي الى منظومة الدفاع التي توجد في السفارة الاميركية والذي لم يكن فعال في زمن الاستهداف.

ويرى محللون ان بعض الجهات المستفيدة كانت وراء الاستهداف في محاولة لخلط الاوراق واثارة الداخل العراقي، وخاصة ان البلد مقدم على تشكيل جديدة بعد استحقاق انتخابي جرى الشهر الماضي.

روابط ذات صلة

المفوضية العراقية تحدد موعد إعلان نتائج الانتخابات

بالصور.. الإطاحة بإرهابيين أثنين في صلاح الدين بالعراق

السيد عمار الحكيم يؤكد موقف العراق الرافض للتطبيع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو اردوغان يلمح لبداية علاقات جديدة مع "اسرائيل"

بعد استقالتها بساعات من تعيينها الاول انتخاب اندرسون رئيسة لحكومة السويد للمرة الثانية

بالفيديو..الأعرجي يزيح الستار عن التحقيقات الاولية في محاولة اغتيال الكاظمي

عقب الجولة الاولى من محادثات فيينا باقري كني يؤكد ضرورة الغاء الحظر الاميركي على ايران

إنضمام إيران الى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. ظهور نتائج أولية حول تحقيق اغتيال الكاظمي.. وتحسين علاقات تركيا و"إسرائيل"