بالفيديو..الأعرجي يزيح الستار عن التحقيقات الاولية في محاولة اغتيال الكاظمي

العالم - خاص بالعالم

وفي مؤتمر صحفي في بغداد استعرض قاسم الأعرجي فيه جهود لجنة التحقيق، لمعرفة ملابسات الحادث وقال ان الكاظمي أوصى بالحيادية والمهنية في اجراء التحقيق.



وأشار الأعرجي الى أن الاستهداف تم باستخدام مسيرتين أطلقتا مقذوفين، أحدهما سقط في باحة المنزل، والآخر على السطح دون أن ينفجر، لافتا الى إن المسيرتين والمقذوفين محلية الصنع وأضاف اَنَّ هناك أدلةً واثباتات حول موقعِ انطلاقِ الطائرتين والعملُ جارٍ على كشفِ خيوطِ الاستهداف والتحقيقات مستمرة.



مستشار الأمن القومي العراقي عرض مقاطع فيديو وصورا للعملية، وآثارها في داخل ومحيط منزل الكاظمي، ويظهر مقطع فيديو مسيرة أثناء إطلاقها مقذوفا ولحظة سقوطه، ثم خروج الطاقم الأمني للكاظمي وإطلاق النار على مصدر النيران في الهواء.

ورفعت نتائج التحقيق الأولية الاتهامات المزعومة عن فصائل المقاومة والتي كانت تروج لها بعض الجهات، كما لم يشر المسؤول العراقي في مؤتمره الصحفي الى منظومة الدفاع التي توجد في السفارة الاميركية والذي لم يكن فعال في زمن الاستهداف.

ويرى محللون ان بعض الجهات المستفيدة كانت وراء الاستهداف في محاولة لخلط الاوراق واثارة الداخل العراقي، وخاصة ان البلد مقدم على تشكيل جديدة بعد استحقاق انتخابي جرى الشهر الماضي.