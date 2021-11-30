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اليوم.. العراق يسير آخر رحلة لإجلاء العالقين في بيلاروس 

اليوم.. العراق يسير آخر رحلة لإجلاء العالقين في بيلاروس 
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اعتزام السلطات تسيير آخر رحلة، الثلاثاء، عبر الخطوط الجوية العراقية لإجلاء المواطنين العالقين على الحدود البولندية البيلاروسية.

العالم-العراق

وفي تصريحات لوكالة "شفق نيوز" العراقية قال المتحدث باسم الوزارة علي عباس جهانكير، إنه "تم إجلاء أكثر من 1800 مواطن عراقي من العالقين عند الحدود البولندية البيلاروسية، وعملية الإجلاء مستمرة عبر الخطوط الجوية العراقية".

وبين جهانكير أن "يوم الثلاثاء ستكون آخر رحلة من أجل إجلاء العالقين في الحدود البولندية البيلاروسية، وعملية النقل كلها على نفقة الحكومة العراقية، وهي طوعية".

وأشار إلى أن "العدد الكلي للراغبين بالعودة من العراقيين أكثر من 3000، غالبيتهم من إقليم كردستان".

وأعلنت وزارة النقل العراقية، الخميس الماضي أنها قامت بتسيير رحلتين جويتين استثنائيتين لإجلاء العراقيين العالقين بين الحدود البيلاروسية البولندية.

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