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تحقق من صحة قلبك في اختبار منزلي بسيط!

تحقق من صحة قلبك في اختبار منزلي بسيط!
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

اختبار بسيط يمكنك القيام به في المنزل يكشف لك ما إذا كنت تتمتع بصحة قلبية جيدة أم أنك بحاجة إلى فحص الطبيب والحصول على العلاج المناسب.

العالم - منوعات

هذه الطريقة التي أشار إليها موقع Fitwirr الصحي جاءت في دراسة أجرتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، وهي طريقة سهلة وغير مكلفة، وكل ما تحتاجه فقط هو صعود الدرج.

ويقول الدكتور جيسوس بيتيرو من مستشفى "إيه كورونا" الجامعي بإسبانيا إن ما تحتاجه هو محاولة صعود 60 درجة في أقل من دقيقة ونصف.

وشارك في الدراسة 165 شخصا، يشتبه في إصابتهم بأمراض القلب التاجية.

وكان هؤلاء يعانون من آلام في الصدر أو ضيق في التنفس عند التمرين.

طُلب من جميع المشاركين المشي أو الركض على جهاز المشي، ثم تم قياس كفاءة قلبهم بواسطة مقياس (MET) "المكافئ الأيضي للمهمة" وهو اختبار يقيس نسبة معدل استهلاك الشخص للطاقة نسبة إلى كتلة جسمه.

بعد ذلك، استراح جميع المشاركين تماما لمدة 15-20 دقيقة، ثم طُلب منهم صعود أربع دورات من السلالم (كل دورة تتكون من 20 درجة، أي في المجموع 60 درجة)، وطلب منهم عدم التوقف أو الجري أثناء الاختبار.

وبعد ذلك، نظر الباحثون في العلاقة بين (MET) والوقت المستغرق لصعود الدرج.

ووجدوا أن الأشخاص الذين صعدوا الدرج في أقل من 45 ثانية حققوا ما بين 9 و10 درجات في اختبار MET، أما من احتاجوا أكثر من دقيقة ونصف لصعود 60 درجة حققوا أقل من 8 درجات.

وقد أظهرت دراسات أخرى أن 10 درجات تقريبية مرتبطة بانخفاض معدل الوفيات، وأن 8 درجات مرتبطة بمعدل وفيات أعلى.

وتبين أيضا من الدراسة الأخيرة أن 58 في المئة ممن أكملوا اختبار الدرج في أكثر من 1.5 دقيقة يعانون أيضا من خلل في وظائف القلب، مقابل 32 في المئة فقط بين من صعدوا الدرج في أقل من 45 ثانية.

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