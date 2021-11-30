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خليفة دوتيرتي المختار يتخلى عن السباق الرئاسي في الفلبين

خليفة دوتيرتي المختار يتخلى عن السباق الرئاسي في الفلبين
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال السيناتور الفلبيني، كريستوفر بونج جو، "المفضل لدى الرئيس رودريغو دوتيرتي" لخلافته، اليوم الثلاثاء، إنه سيسحب ترشحه للرئاسة، بحسب ما ذكرته رويترز.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال جو في خطاب قصير تم بثه على فيسبوك: "أنا والرئيس دوتيرتي مستعدان لدعم كل من سيخدم حقا ويستطيع أن يواصل ويحمي إرث دوتيرتي نحو حياة أكثر راحة وأمانا ورخاء لأطفالنا"، وفقا لـ " رويترز".

وأضاف جو إنه يقدم "التضحية الكبرى من أجل خير الوطن ومن أجل الوحدة بين أنصارنا وقادتنا".

وكان جو، مساعد الرئيس دوتيرتي منذ فترة طويلة، قد ألمح مؤخرا إلى أنه قد ينسحب من السباق، ويجعل انسحابه الإدارة بدون مرشح رئاسي. ولم يتضح بعد اسم المرشح الذي سيدعمه دوتيرتي الآن.

تجري الفلبين، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ويبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة، انتخابات في مايو 2022 لشغل مناصب من الرئيس إلى المحافظين ورؤساء البلديات والمسؤولين المحليين.

ويحظر الدستور على دوتيرتي (76 عاما) السعي لإعادة انتخابه، لكنه سيرشح نفسه لمقعد في مجلس الشيوخ العام المقبل.

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