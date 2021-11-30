المغرب ينشئ وحدتين لإنتاج "الطائرات المسيرة الإسرائيلية" في بلاده!

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وبحسب موقع "إسرائيل 24"، ستكلف في الأشهر المقبلة لجنة مغربية إسرائيلية للوقوف على تحقيق هذا المشروع، مع مراعاة المناطق التي تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستضافة المشروع، من موانئ ومطارات، ومراعاة الجانب الأمني أيضا.

وفي وقت سابق، وقع المغرب وكيان الإحتلال اتفاقا للتعاون الأمني خلال زيارة لوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى الرباط، حيث يرسم الاتفاق الذي وقعه غانتس والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، عبد اللطيف لوديي، التعاون الأمني بين البلدين "بمختلف أشكاله" في مواجهة "التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة".

وحسب تقارير إسرائيلية، هناك مباحثات متقدمة مع الشركات الإسرائيلية بخصوص عدة نقاط، منها نقل تكنولوجيا لتطوير وتصنيع أنواع محددة من المسيرات محليا، إلى جانب شراء نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "باراك 8"، ودراسة إمكانية تطوير مقاتلات F5 وشراء طائرات مسيرة متعددة.