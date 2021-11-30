هذا موعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المحليّة في الجزائر

العالم - الجزائر

وجاء في بيان للسلطة مساء يوم أمس ، إن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات سيكون في ندوة صحفية ينظّمها شرفي اليوم الثلاثاء ، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" في العاصمة ، في حدود الساعة الرابعة 16:00 عصرًا.

وشهدت الجزائر قبل ايام انتخابات محلية لتجديد المجالس البلدية والولائية، تشكل مرحلة هامة بالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون لطي صفحة نهاية حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.

وهذه ثالث انتخابات تجري في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي تعهد بتغيير كل المؤسسات الدستورية الموروثة عن عشرين سنة من حكم عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه حراك شعبي بدأ في شباط/فبراير 2019 الى الاستقالة. ثم توفي في 17 أيلول/سبتمبر 2021 بعد مرض طويل أقعده لسنوات.

وأعلن رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، محمد شرفي، عن نسبة المشاركة الوطنية المؤقتة عند إغلاق مراكز الاقتراع، إذ بلغت 35.97% بالنسبة لعدد الناخبين بالمجالس البلدية و34.39% بالنسبة لعدد الناخبين بالمجالس الولائية.

وتتجه أنظار المتابعين الى مدى اختراق الأحزاب السياسية لظاهرة العزوف الانتخابي الذي ميّز الإستحقاقات السابقة.

حيث تميزت الانتخابات المحلية بالهدوء في مراكز الانتخاب، بما في ذلك منطقة القبائل التي سجلت مشاركة "جبهة القوى الاشتراكية" ذات النفوذ السياسي التاريخي في تيزي وزو وبجاية.

وبخلاف الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية، اختفت الأصوات المعارضة للانتخابات، وغاب صوت "الحراك الشعبي" المناوئ للمسار الانتخابي من الشارع.