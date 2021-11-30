أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

آرمان ملي ..

- كبير المفاوضين علي باقري يعبر عن تفاؤله بعد نهاية أول يوم من الجولة الجديدة من المفاوضات بفيينا

كيهان ..

- إلغاء أمريكا للحظر بالكامل السبيل الوحيد لحصولها على بطاقة العودة لعضوية الإتفاق النووي

وطن امروز ...

- زمام المبادرة بيد إيران في مفاوضات فيينا وأولوية بلادنا هي إلغاء الحظر

جمهوري اسلامي ..

- مظاهرات شعبية حاشدة تعم المغرب تنديدا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني ..

حمايت ..

منظمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تشجب بشدة تنفيذ السعودية أحكام إعدام بحق أطفال

عصر ايرانيان ..

- الرئيس التركي يتحدث عن عزم أنقرة على تحسين العلاقات مع الكيان الصهيوني ومصر

جام جم ..

- جريمة تدنيس رئيس الكيان الصهيوني حرمة المسجد الإبراهيمي في الخليل تفجر غضبا فلسطينيا عارما

خراسان ..

- تفاقم الأجواء بين فرنسا وبريطانيا وسط تبادل للإتهامات بشان مسؤولية مآسي أحداث اللاجئين ببحر المانش

رويش ملت ..

- التوصل لإتفاق في مفاوضات فيينا مرهون بضمان حقوق الشعب الإيراني

مردم سالاري ..

تزايد قلق الكيان الصهيوني إزاء إحتمال إلغاء الحظر وإحياء الإتفاق النووي

ابتكار ..

- الناطق باسم الخارجية .. نافذة المفاوضات لن تبق مفتوحة الى الأبد

اطلاعات ..

- مظاهرات وإحتجاجات واسعة بلبنان تنديد بالغلاء وسوء الأوضاع المعيشية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

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رسالت ...

صحيفة رسالت كتبت في افتتاحيتها ( تحديد مسار وإطار مفاوضات فيينا ).. بدأت الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي انطلاقا من مسار يدور حول محور الغاء اجراءات الحظر الامريكية المفروضة على بلادنا، (( في الواقع ليس أمام أمريكا من خيار في هذه المفاوضات سوى إلغاء الحظر بالكامل وبشكل قابل للتاكد من مصداقيته ) وبالطبع هناك شروط ايرانية اخرى يمهد تنفيذها والعمل بها امام حصول امريكا على بطاقة عودة لعضوية الاتفاق النووي الذي انسحبت منه بكل وقاحة عام 2017 , وابرزها تقديم ضمانات قانونية اكيدة لبلادنا بشأن عدم تكرار انسحابها من هذا الاتفاق وبغض النظر عمن يحكم بالبيت الابيض وكذلك دفع تعويضات لايران عما سببه الانسحاب الامريكي وكذلك اجراءات الحظر من خسائر واضرار لبلادنا . ان ايران تجلس الى طاولة مفاوضات فيينا اليوم وبيدها العديد من الاوراق الرابحة التي تجعلها قادرة على تحديد مسار واطار هذه المفاوضات .

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت عن توقعات خبير نووي ايراني بأن (مفاوضات فيينا قد تستغرق وقتا أطول) .. حسب هذه التوقعات قد تاخذ هذه الجولة من المفاوضات وقتا اطول من المتوقع نظرا لوجود العديد من القضايا الخلافية ولوجود بون شاسع بين هدف ايران الرئيسي من وراءها واهداف القوى الغربية. وانطلاقا من هذه الرؤية.. ( إيران تترقب إلغاء الحظر بالكامل إلا أن أمريكا تماطل بمقترحات مختلفة لتفادي إحتراق ورقة الضغط الرئيسية التي بيدها ) وهذا يعني ان المفاوضات لن تكون سهلة , كما ان امريكا تحاول التملص بشتى السبل من شرط ايران الداعي لاجراء اختبارات مصداقية لالغاء الحظر وتماطل ايضا بشأن تقديم ضمانات لبلادنا بشأن عدم تكرار انسحابها من الاتفاق النووي .. وكل يعني ان المفاوضات ستأخذ بعض الوقت , وبالطبع اكدت بلادنا بانها لن تسمح بمفاوضات ماراثونية واكدت بان نافذة المفاوضات لن تكون مفتوحة للابد .

كيهان ..

وحول نتائج الانتخابات العراقية كتبت صحيفة كيهان في تقرير لها عن (تشكيك حركة العصائب بنتائج إعادة فرز الأصوات يدويا ).. يرى الامين العام لحركة عصائب اهل الحق ان اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن التطابق الكامل لنتائج اعادة فرز الاصوات بشكل يدوي لصناديق انتخابية مع النتائج السابقة المعلنة يكرس الشكوك بشان وجود تلاعب، (قيس الخزعلي أكد أن قوى وتيارات سياسية عديدة لاتثق بهذه النتائج واصفا إعلان التطابق بأنه مثير للسخرية) وحذر الخزعلي من ان الهدف من وراء اجراء انتخابات برلمانية مبكرة هو تحسين الاوضاع الا ان ما يحدث في العراق اليوم وبعد اجراء الانتخابات بهذا الشكل بات يدفع في الاتجاه المعاكس.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( الكيان الصهيوني لا يجرؤ على إختبار قدرة إيران ).. ان قیام وزير الحرب الصهيوني بزیارة لواشنطن للتباحث حول ايران بالتزامن مع اطلاق مسؤولين صهاينة تهديدت ضد بلادنا , جزء من حرب نفسية بتنسيق كامل بين القوى الغربية والكيان الصهيوني ( إن الكيان الصهيوني دأب على إطلاق مثل هذه التهديدات عشية بدء كل جولة مفاوضات حول الموضوع النووي ) بالتنسيق مع القوى الغربية املا في اضعاف موقف ايران التفاوضي، ان الكيان الصهيوني اضعف من ان يستطيع القيام بتحرك عسكري جدي ضد بلادنا واضعف من ان يستطيع دخول مواجهة مباشرة مع ايران وهو يعي تماما بأن ايران التي استطاعت الوقوف وجها لوجه مقابل امريكا نفسها وقصف قاعدتها اكبرى في العراق وبتمريغ انفها اكثر من مرة بالخليج الفارسي هي اكبر واقوى من ان يستطيع الدخول في معمعة معها , وبعبارة اخري يدرك هذا الكيان بأن اختبار قىرات ايران العسكرية قد يكلفه اكثر مما يطيقه ويتحمله بكثير .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عما وصفته بغموض سياسات تركيا في مقالها ( من التطبيع مع "إسرائيل" إلى قصف السوريين ).. تركيا اردوغان تتحدث عن دعم القضية السطينية ودعم الشعب الفلسطيني وتتحرك لتوطيد وتحسين العلاقات مع الكيان الصهيوني في نفس الوقت .. ( إن الرئيس التركي يتحدث أيضا عن ضرورات إحلال الإستقرار بالمنطقة وطائراته تقصف منازل السوريين وتهاجم شمال العراق ) كما تنتشر قوات تركية في ليبيا . ان تركيا تواجه اليوم اوضاعا اقتصادية لا تحسد عليها, تتمثل بانخفاض سعر الليرة التركية مقابل العملات الدولية بشكل لم يسبق له مثيل وسط تاكيدات سياسية داخلية بان سياسات وممغامرات اردوغان الطموحة بالمنطقة العامل الرئيس الكامن وراء الازمة الاتصادية التي تعصف بهذا البلد .

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في تقريرها ( إضطرابات في لبنان) .. لبنان يشهد موجة جديدة من الاضطرابات والمظاهرات بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية وتدني مستوى المعيشة، ( المتظاهرون أضرموا النار بإطارات سيارات وأغلقوا العديد من الطرق ببيروت , والحال نفسه في طرابلس ومدن أخرى بلبنان) ان لبنان يشهد في الواقع عودة للمظاهرات الاحجاجية ضد الغلاء والفساد ونقص المواد الغذائية ورغم تشكيل حكومة جديدة وذك بسبب الضغوط الغربية التي تستهدف تمرير وصفات خاصة لتهميش المقاومة.