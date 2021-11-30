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حريق كبير في إحدى غابات بشامون جنوب بيروت

حريق كبير في إحدى غابات بشامون جنوب بيروت
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

اندلع حريقا كبيرا  صباح اليوم الثلاثاء في إحدى غابات منطقة بشامون  جنوب بيروت والتهمت النيران عشرات الاشجار.

العالم_لبنان

وهرعت فرق الاطفاء في الدفاع المدني وفرق إطفاء بيروت الى المكان، وهي تعمل على مكافحة تمدد النيران الى المباني والمنازل المحيطة.

وتوجه وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين قبل قليل إلى منطقة بشامون في قضاء عاليه لمعاينة الحريق المندلع في أحراج البلدة، وقد تابع مع الجهات المختصة عمليات الإطفاء والجهود المبذولة للحد من تمدّد النيران.

وطلب ياسين، من أصحاب صهاريج مياه التوجه الى بشامون ـ حي الصحرا لتأمين مياه لسيارات الإطفاء، إذ اندلع حريق كبير في إحدى غابات منطقة بشامون والتهمت النيران عشرات الاشجار.

على صعيد آخر، أوضحت وزارة البيئة اللبنانية اليوم أن نظام التنبيه من خطر الحرائق في معهد الدراسات البيئية في جامعة البلمند مرتفع ويؤشر إلى خطر اندلاع الحرائق خصوصا في أقضية المتن وبعبدا وعاليه وبنت جبيل، ودعت الوزارة "البلديات إلى التنبّه والجهوزية لتفادي الحرائق ومنع تمدّدها اذا حصلت.

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