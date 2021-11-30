عشرات المستوطنين يجددون اقتحام المسجد الأقصى

العالم- فلسطين

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في تصريح مقتضب: إن "209 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد بمناسبة ما يسمى عيد الأنوار "الحانوكاه" اليهودي، الذي بدأ مساء الأحد، ويستمر أسبوعا.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت شرطة الاحتلال السماح بالاقتحامات في العام 2003، رغم تنديد دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.