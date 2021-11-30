شاهد..حملة الإعتقالات الأشرس لقوات الإحتلال في الضفة الغربية

العالم - مراسلون

جيش الكيان الاسرائيلي ادعى ان المعتقلين ينتمون لفصائل المقاومة وانهم اعتقلوا بامر من المخابرات الاسرئيلية واقتيدو جميعا الى التحقيق العسكري .

هنا في مقر الصليب الاحمر الدولي تحول اليوم الاسبوعي لاسناد الاسرى الى يوم لاعلاء اصوات ذوي الاسرى لاسيما المرضى منهم.

المتظاهرون طالبوا المؤسسة الدولية بالتدخل لانقاذ حياة عشرات الاسرى الفلسطينيين الذين يعانون من امراض مزمنة تهدد حياتهم دون ان يتلقوا العلاج ومن بين هؤلاء القيادي في حركة فتح ناصر ابو حميد والااسير الاكبر سنا بين الاسرى فؤاد الشوبكي

الإحتلال الاسرائيلي يضع نصب عينيه ان تبقى الضفة الغربية تحت القبضة الحديدية.

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