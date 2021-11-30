العالم - خاص بالعالم

ومع استبعاد ان تكون اللقاحات المضادة لكوفيد تسعة عشر فعالة ضد السلالة الجديدة ،بحسب رئيس شركة صناعة الادوية موديرنا ،فإن الجميع يدور في حلقة مفرغة امام الزحف الواسع للمتحور السريع الانتشار..



وقال غابرييل أتال المتحدث باسم الرئيس الفرنسي:"كما تعلم، عندما تم تحديد هذا المتحور قبل أقل من أسبوع ، اتخذنا قرارات سريعة ؛ تعليق الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وبالطبع بدأ البحث عن جميع الركاب الذين ذهبوا إلى هذه البلدان في الأيام الخمسة عشر الماضية .



لا يزال هناك الكثير من الغموض، بحسب آلبرت بورلا رئيس شركة فايزر ،بشأن المتحورة الجديدة التي رصدت في جنوب افريقيا ووصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها مُقلقة.

الا ان ما اعلنته شركتا فايزر وجونسون اند جونسون قد يبدد افاق الخوف عبر اعلانهما بدء العمل على نسخة جديدة من لقاحهما المضاد لكوفيد تسعة عشر تستهدف المتحور الجديد اوميكرون في حال لم يكن لقاحاهما فعّالين في الحماية من هذه النسخة الجديدة من الفيروس.



وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا من المرجح أن تنتشر على مستوى العالم مما يشكل خطرا عالميا مرتفعا للغاية، إذ قد يكون لزيادة حالات كوفيد عواقب وخيمة في بعض المناطق.

وحثت المنظمة في توصية فنية للدول الأعضاء وعددها مائة واربعة وستون دولة على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية والتأكد من وضع خطط لتخفيف الأزمات للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية.

منظمة الصحة العالمية اوضحت ان أوميكرون به عدد لم يسبق له مثيل من زيادة التحورات وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة.

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