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الأردن: التصريحات الإسرائيلية بخصوص' الأقصى' مستفزة

الأردن: التصريحات الإسرائيلية بخصوص' الأقصى' مستفزة
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، تصريحات ما يسمى بوزير الشؤون الدينية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الاستفزازية وغير المبررة بحق المسجد الأقصى المبارك".

العالم- الأردن

‎وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، هيثم أبو الفول، في تصريح صحفي: إن هذه "التصريحات مُدانة ومرفوضة وتُعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك".

وحذّر الناطق الرسمي من مغبة التصريحات الإسرائيلية المُؤججة للصراع والتي من شأنها أن تُغذي التطرف.

وشدد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادةٍ خالصٍ للمسلمين.

وأكد أن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه".

وقال الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، متان كهانا، خلال ممارسة طقوس دينية عند مدخل المسجد الأقصى، إنه "يقف عند مدخل أقدم مكان لشعب إسرائيل" مطلقا دعواته الدينية من أجل سرعة "بناء الهيكل" المزعوم.

وأشعل الوزير برفقة متطرفين يهود، شمعة "عيد الأنوار اليهودي" الثانية عند مدخل المسجد الأقصى.

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