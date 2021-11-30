مسؤول اماراتي: لن نمنع اللبنانيين من السفر إلى الإمارات

العالم - الامارات

وقال قرقاش، في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء: أبوظبي ستواصل الدعم الإنساني للبنان ولا تريد أن يواجه المواطنون اللبنانيون مزيدا من المعاناة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في بلادهم.

وقطعت الامارات على غرار السعودية علاقاتها مع لبنان بسبب تصريحات قديمة لوزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي عبر فيها عن رأيه قبل تسلمه المنصب حيث قال بأن الحرب على اليمن عبثية وما يحدث عدوان، وضخمت السعودية من الحدث وانتقمت من لبنان بأكمله بذريعة التصريحات القديمة للوزير اللبناني ولحقت بها دول خليجية كالبحرين والامارات والكويت وقامت بتدابير انتقامية من لبنان.