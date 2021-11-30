الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول اماراتي: لن نمنع اللبنانيين من السفر إلى الإمارات

مسؤول اماراتي: لن نمنع اللبنانيين من السفر إلى الإمارات
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن بلاده لن تمنع اللبنانيين من السفر إليها.

العالم - الامارات

وقال قرقاش، في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء: أبوظبي ستواصل الدعم الإنساني للبنان ولا تريد أن يواجه المواطنون اللبنانيون مزيدا من المعاناة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في بلادهم.

وقطعت الامارات على غرار السعودية علاقاتها مع لبنان بسبب تصريحات قديمة لوزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي عبر فيها عن رأيه قبل تسلمه المنصب حيث قال بأن الحرب على اليمن عبثية وما يحدث عدوان، وضخمت السعودية من الحدث وانتقمت من لبنان بأكمله بذريعة التصريحات القديمة للوزير اللبناني ولحقت بها دول خليجية كالبحرين والامارات والكويت وقامت بتدابير انتقامية من لبنان.

روابط ذات صلة

قتلى وجرحى باشتباكات بين مليشيات 'الإنتقالي' في عدن

هبوط معظم بورصات دول مجلس التعاون مع تراجع الأسهم العالمية

ماكرون سيكون أول مسؤول غربي يلتقي بن سلمان بعد مقتل خاشقجي

الإمارات تطلق سراح رجل الأعمال التركي محمد أوزتورك بعد 3 سنوات اعتقال

15 منظمة دولية تحذر: انتخاب الإماراتي الريسي سيضر بسمعة الانتربول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إنتهاء الجولة الثانية من محادثات فيينا

واشنطن تخلق مناخات تصعيدية قبيل محادثات فيينا

زوجة محمد صلاح تستلم جائزة "القدم الذهبية" نيابة عنه رغم حضوره!

بايدن وفريقه يستعدون للقاء الرئيس الروسي عبر الفيديو في ديسمبر

من هو الهندي الذي أصبح الرئيس الجديد لموقع تويتر؟

اغتيال أحد شيوخ العشائر البارزين في جنوب العراق