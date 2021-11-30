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لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي

لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

مع اقتراب المنخفض الجوي الليلة طلب وزير الداخلية لبنان من المواطنين ضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية.

العالم_لبنان

وصدر عن مكتب وزير الداخلية البيان التالي: بناء على النشرة الجوية الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني والتي تشير الى تشكل منخفض جوي مترافق مع رياح تصل ذروة سرعتها الى 93 كلم في الساعة، ابتداء من الليلة في 30/11/2021 ولغاية الساعة 20,00 من مساء يوم الأربعاء 1/12/2021، مما قد يؤدي إلى سقوط لوحات إعلانية، وأعمدة، وأشجار قد تشكل خطرا على السلامة العامة، يطلب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي من المواطنين كافة ضرورة تجنب التنقل سيرا على الأقدام والقيادة بحذر وتأن خصوصا على الطرقات العامة، واتخاذ جميع الاحتياطات الوقائية وعدم ركن السيارات بالقرب من اللوحات الإعلانية، والأشجار تحسبا لاقتلاعها.
كذلك، شدد مولوي على ضرورة تثبيت الأشياء غير المثبتة لمنعها من التطاير وتوضيب كل ما يمكن ان تحمله معها الرياح، والتأكد من متانة ألواح الطاقة الشمسية الموضوعة على أسطح الأبنية لما قد تشكله من ضرر في حال سقوطها.
وأوعز مولوي الى المحافظين والقائمقامين وعبرهم الى البلديات للتنبه لأي حادث قد يطرأ جراء الرياح واتخاذ التدابير اللازمة حفاظا على الأبنية والدوائر الحكومية والأملاك العامة والخاصة على حد سواء.

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