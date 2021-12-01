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لماذا تطالب ايران بضمانات في محادثات فيينا؟

الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث السياسي ماجد نعمة، ان الدول الاوروبية التي تتفاوض حالياً باسم الولايات المتحدة الامريكية الغائب الحاضر، تقوم بدور استلام وايصال رسائل للوفد الامريكي الذي يتواجد قريباً من محادثات فيينا.

العالم- خاص بالعالم

وقال نعمة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": انه مع الاسف الشديد فان الدول الاوروبية خسرت حتى قبل ان تبدأ المفاوضات، حيث تصر فرنسا دوماً على ان تشمل المفاوضات الملف الصاروخي وملف التدخلات المزعومة لايران في المنطقة، واعتبره ان هذا كله خارج موضوع المفاوضات.

واوضح نعمة، ان مصادر موثوقة تؤكد ان الامريكيين قبلوا بما هو حالياً على الطاولة، كما قال له الوفد الايراني بانه غير مستعجل وانه لن يتفاوض الى ما لا نهاية، وانه يريد رفع العقوبات كلها وليس جزءها، ولابد ان تدفع الولايات المتحدة التعويضات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، مؤكداً ان ايران لا تطلب المستحيل وانما تطلب احقاق الحق، اضافة الى ضمانات بألا تتكرر هذه المهزلة مع اي ادارة امريكية لاحقة خاصة وان الجمهوريين الان بعد بضعة اشهر من الانتخابات النصفية يعدون العدة وهم بالمرصاد لادارة بايدن.

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