النائب الموسوي ردًا على جعجع: رهانكم على أميركا وحلفائها في المنطقة خاسرة

العالم_لبنان

وقال الموسوي اليوم الأربعاء أنَّ موقف حزب الله من ضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة في مواعيدها الدستورية المقرّرة واضحٌ ومعلنٌ ‏وثابتٌ لا يخالطه أيُّ شكّ، وبالتالي فإنَّ أيَّ كلامٍ تشكيكيٍ واتهاميٍ على هذا الصعيد، دافعُه الكذب والإفتراء ‏والتّضليل وهدفه التجييش والتحريض وشدُّ العصب الانتخابي لكسب المزيد من الأصوات على خلفية إثارة ‏الانقسام وتفتيت البلد.

و أشار النائب الموسوي إلى أنَّ حزب الله الذي بنى استراتيجيّاته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصةً للشعب اللبناني ،ومحطةً للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم في الندوة البرلمانية بكلِّ ‏حريةٍ ومسؤوليةٍ في إطار النظام الديمقراطي الذي كفله الدستور.

وأضاف: أمَّا الذين لم تكن لديهم يومًا حساباتٌ ‏وثوابت وطنية حقيقية، ويتعاطون مع السياسات مياومة وبطريقة مصلحية ظرفية لا تمتّ إلى المبادئ ‏والثوابت والقيم الوطنية بأي صلة، فينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كلِّ المعادلات ‏والصيَغ القائمة وسيكتشفون عاجلًا أم آجلًا أنَّهم يراهنون على وهم سراب.

وتابع النائب الموسوي: "ونحن لا نملك لهؤلاء إلّا الشفقة والدعاء أن يهتدوا قليلًا عسى يوفِّروا على لبنان المزيد من الانهيار والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة دومًا على أميركا وحلفائها في المنطقة.

العالم_لبنان