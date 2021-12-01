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محكمة ليبية تقبل طعناً مقدماً على ترشّح خليفة حفتر!

محكمة ليبية تقبل طعناً مقدماً على ترشّح خليفة حفتر!
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة ليبية باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين لانتخابات رئاسية مقررة في 24 كانون الأول المقبل، بحسب إعلام محلي.

العالم - ليبيا

وبثت قناة «ليبيا الأحرار» مقطعاً مصوراً للحظة إعلان قضاة محكمة مدينة الزاوية الابتدائية (غرب) قبول الطعن المقدم في حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين.

وقررت المحكمة «قبول الطعن شكلاً (...) وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده خليفة بلقاسم حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية».

وسبق أن رفضت محكمة استئناف طرابلس طعناً الأحد الماضي ضد حفتر، وذكرت في أسباب الرفض أن المجلس الأعلى للقضاء حدد نطاق اختصاص نظر الطعون في المادة 5 من قرار إنشاء اللجنة القضائية المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية، والذي نص على أن ترفع الطعون المتعلقة بتسجيل المرشحين أمام لجنة الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها المواطن المختار للمترشح المطعون ضده.

وأوضحت محكمة طرابلس في أسباب رفضها أن «المطعون ضده مقيد بمدينة بنغازي ولا اختصاص لنا بالنظر في الطعن وفقاً للمادة الخامسة في القرار رقم 142/ 2021».

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