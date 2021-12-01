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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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قاليباف: يجب ان تكون لدينا هيكلية لتوفير المال للمشاريع وتحقيق السيولة لكبح التضخم
قاليباف: يجب السيطرة على الارباح والعوائد المهدورة
قاليباف: يجب ان لا نضيف اعباء اضافية على الحكومة والبنك المركزي عند اقرار الميزانية
قاليباف: الاقتصاد والمياه والسكان ثلاثة تحديات تقف في مواجهتنا
قاليباف: علينا ان نعمل من اجل ميزانية العام القادم لخدمة الشعب
قاليباف: اذا لم يتعاون البرلمان والحكومة فلن تكون هناك خدمات للشعب
قاليباف: ننظر الى الماضي كتجربة واستخلاص للعبر لكي نعمل من اجل الشعب
قاليباف: نعمل انا وزملائي بالبرلمان لتحقيق المطالبات الشعبية
قاليباف: شعبنا يقاوم على الرغم من كل المشاكل التي يتحملها
قاليباف: يجب ان يقلقنا الاول هو القلق لمشاكل الشعب
رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف: نشكر الرئيس رئيسي واعضاء الحكومة لحضورهم الى البرلمان
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش
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