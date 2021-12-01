 أمطار تساقطت بغزارة في بعض المناطق اللبنانية و القوى الأمنية تطالب من السائقين القيادة بحذر

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وفي منطقةحاصبيا، وبدأت الأمطار تتساقط بغزارة، وشكلت سيولًا جرفت معها الحصى والوحول إلى الطرقات، وحولت حفرها إلى مستنقعات.
ولفت إلى أن القوى الأمنية وشرطة البلديات، طلبت من السائقين القيادة بحذر، تجنبا لخطر الانزلاقات خاصة وأن ضبابًا كثيف يلف المرتفعات.
وذكرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط يتأثّران بمنخفض جوّي متمركز فوق تركيا، مصحوب بكتل هوائيّة باردة نسبيًّا، رياح قويّة وأمطار غزيرة، ويستمر تأثيره حتّى صباح يوم الخميس، حيث ينحسر تدريجيًّا ويستقرّ الطّقس، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة المعتادة على السّاحل لشهر كانون الأوّل ما بين 13 و21 درجة مئويّة. وحذّرت من تطاير لوحات الإعلانات، ومن تشكّل السيول في بعض المناطق.
وأوضحت، أنّ الطقس المتوقَّع في لبنان اليوم الاربعاء ، غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحيانًا خاصّةً فترة بعد الظهر، وتكون مترافقة بعواصف رعديّة ورياح شديدة تقارب الـ85 كلم/س شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر إلى ما يقارب الـ4 أمتار. لذا، نحذّر من تطاير لوحات الإعلانات ومن تشكّل السّيول في بعض المناطق وتساقط حبّات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر ويتدنّى مستوى تساقطها مع تدنّي درجات الحرارة، لتلامس الـ1700م مساءً خاصّةً في المناطق الشماليّة، وتخفّ حدّة الأمطار خلال اللّيل مع حدوث بعض الانفراجات.