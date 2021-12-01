 أمطار تساقطت بغزارة في بعض المناطق اللبنانية و القوى الأمنية تطالب من السائقين القيادة بحذر

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وفي منطقةحاصبيا، وبدأت الأمطار تتساقط بغزارة، وشكلت سيولًا جرفت معها الحصى والوحول إلى الطرقات، وحولت حفرها إلى مستنقعات.

ولفت إلى أن ​القوى الأمنية​ وشرطة البلديات، طلبت من السائقين القيادة بحذر، تجنبا لخطر الانزلاقات خاصة وأن ضبابًا كثيف يلف المرتفعات.

وذكرت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أن ​لبنان​ والحوض الشرقي للمتوسّط يتأثّران بمنخفض جوّي متمركز فوق ​تركيا​، مصحوب بكتل هوائيّة باردة نسبيًّا، رياح قويّة و​أمطار​ غزيرة، ويستمر تأثيره حتّى صباح يوم الخميس، حيث ينحسر تدريجيًّا ويستقرّ الطّقس، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ المعتادة على السّاحل لشهر كانون الأوّل ما بين 13 و21 درجة مئويّة. وحذّرت من تطاير لوحات الإعلانات، ومن تشكّل ​السيول​ في بعض المناطق.

وأوضحت، أنّ ​الطقس​ المتوقَّع في لبنان اليوم الاربعاء ، غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحيانًا خاصّةً فترة بعد الظهر، وتكون مترافقة بعواصف رعديّة ورياح شديدة تقارب الـ85 كلم/س شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر إلى ما يقارب الـ4 أمتار. لذا، نحذّر من تطاير لوحات الإعلانات ومن تشكّل السّيول في بعض المناطق وتساقط حبّات البرد، كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 2000 متر ويتدنّى مستوى تساقطها مع تدنّي درجات الحرارة، لتلامس الـ1700م مساءً خاصّةً في المناطق الشماليّة، وتخفّ حدّة الأمطار خلال اللّيل مع حدوث بعض الانفراجات.