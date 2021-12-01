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لافروف: روسيا ستواصل جهودها للقضاء على الإرهاب في سورية نهائياً

لافروف: روسيا ستواصل جهودها للقضاء على الإرهاب في سورية نهائياً
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على أن روسيا ستواصل جهودها للقضاء على الإرهاب بشكل نهائي في سورية.

العالم - سوريا

وقال لافروف في كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي اليوم.. “إن روسيا تساهم في تسوية الأزمات الإقليمية وجهودها مستمرة في القضاء على الإرهابيين في سورية وحل المسائل بين أرمينيا وأذربيجان والقضايا المتعلقة بأفغانستان وليبيا والقضية الفلسطينية”.

وأوضح لافروف أن واشنطن ترفض الاعتراف بتشكيل نظام متعدد الأقطاب في العالم وتحاول خلق خطوط فصل جديدة وتتدخل في شؤون الدول الداخلية.

ولفت لافروف إلى أن الغرب يحاول خرق الهيكلية الدولية بقواعده الخاصة وبالالتفاف على الأمم المتحدة مبيناً أن دول الناتو تحاول ضم أوكرانيا لمدارها وتزيد من تقديم الأسلحة الهجومية إلى النظام في كييف ما يزيد الأمر صعوبة.

وشدد لافروف على أن روسيا ستتخذ الإجراءات لضمان أمنها واستقرار حدودها وسترد على أي خطوة غير صديقة وأي هجوم محتمل.

وأكد لافروف أنه لا بديل عن السياسة المستقلة لروسيا التي تسعى لبناء الحوار على أساس التكافؤ مع الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وتعزيز الاستقرار والأمن العالمي واعتماد الاحترام والمصالح المتبادلة والديمقراطية في العلاقات مع الدول وتعمل بشكل جماعي لإيجاد الحلول ومكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن روسيا أوضحت وعلى لسان أكثر من مسؤول فيها أنها لم تخطط أبداً لأي تدخل عسكري في الأراضي الأوكرانية وأن التصريحات حول “العدوان الروسي” يجرى استخدامها كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

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